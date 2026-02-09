Реклама

14:11, 9 февраля 2026МирЭксклюзив

Предсказаны последствия публикации файлов Эпштейна

Политолог Асафов: Пожизненных сроков после публикации файлов Эпштейна не будет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Justice Department / Handout / Reuters

Публикация файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна вряд ли приведет к серьезным уголовным делам и пожизненным срокам, предположил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. По его мнению, имела место качественная медиакампания, сместившая фокус общественного внимания с участников преступлений на конспирологические теории.

«Расследования по файлам Эпштейна идут, есть даже какие-то обрывочные данные об этом. Но все это находится внутри американского процессуального процесса — что там на самом деле, знает только Минюст США», — сказал политолог.

Он заметил также, что опубликованные данные были тщательно отобраны с точки зрения состава потенциальных преступлений — в них больше оснований для подозрений, чем непосредственной фактуры для предъявления обвинений конкретным лицам.

«Какие-то процессы, я думаю, пройдут. Будут какие-то отставки. Но, честно говоря, мне кажется, что каких-то серьезных правовых последствий в виде пожизненных сроков, исков от пострадавших и так далее не будет. Возможно, я ошибаюсь, Но складывается впечатление, что имела место прекрасно проведенная медиакампания: фокус внимания смещен с преступников и наказаний на конспирологические истории», — заключил Асафов.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск пообещал оплатить услуги адвоката лицам, которые дадут показания по делу Эпштейна.

