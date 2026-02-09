Маск намерен оплатить адвокатов лицам, рассказавшим правду об Эпштейне

Американский бизнесмен Илон Маск пообещал оплатить услуги адвоката лицам, которые дадут показания по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он заявил в соцсети X.

Миллиардер отреагировал на публикацию пользователя, который задался вопросом, почему список клиентов Эпштейна не передали конгрессменам США для публикации, если за счет этого опасающиеся юридического преследования источники могли бы избежать этой угрозы.

«Я оплачу защиту любому, кто расскажет правду об этом и из-за этого попадет под иск», — ответил Маск.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что файлы по Джеффри Эпштейна обнажают «чистый сатанизм» элит западных государств. По его словам, скандал, вызванный обнародованием файлов финансиста, показывает лицо Запада и «глубинного не государства, а союза», который пытается взять контроль над всем миром.