16:43, 9 февраля 2026

Премьер Британии отреагировал на сообщения о скорой отставке

Премьер Британии Стармер заявил о намерении остаться на своем посту
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о намерении остаться на своем посту. Его слова приводит газета The Daily Telegraph.

«Мы будем двигаться дальше. (...) Мы должны доказать, что политика может быть силой добра. Я верю, что это возможно. Я верю, что это так. Мы движемся вперед. Мы идем с уверенностью, продолжая менять страну», — сказал политик в обращении к сотрудникам аппарата главы правительства.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Стармер может быть вынужден подать в отставку в течение недели. Поводом для возможного решения может стать скандал, разгоревшийся вокруг назначения Питера Мандельсона, дружившего с американским финансистом Джеффри Эпштейном, послом Великобритании в США. Инцидент привел к отставке 8 февраля главы аппарата британского премьера Моргана Максуини и директора службы по связям с общественностью Тима Аллана.

