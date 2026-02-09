Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:31, 9 февраля 2026Забота о себе

Психиатр дал желающим стать счастливее семь советов

Психиатр Рохас: Для обретения счастья необходимо залечить раны прошлого
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Психиатр Энрике Рохас заявил, что стать счастливее можно, если следовать семи советам. Его рекомендации приводит издание El Economista.

По словам Рохаса, прежде всего необходимо залечить раны прошлого и научиться прощать себя за предыдущие ошибки. Второй совет, который дал врач, — найти баланс между сердцем и разумом. Еще одним важным аспектом является позитивный настрой и способность в любой ситуации видеть светлую сторону.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику. Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику.Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
5 октября 2022

Кроме того, продолжил специалист, для обретения счастья необходимо развить силу воли. «Сила воли — важный элемент нашей психологии, а сильная, твердая, непоколебимая, последовательная, непреклонная воля — настоящая жемчужина», — пояснил он. Не менее важным аспектом счастья медик назвал составление жизненного плана, охватывающего все аспекты, в том числе любовь, работу, культуру и дружбу.

В заключение он призвал обрести внутренний покой, а также продолжать мечтать о будущем вместо оглядки на прошлое.

Ранее уролог Марк Гадзиян перечислил неочевидные симптомы депрессии. Так, он призвал обратить внимание на скачки артериального давления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ответе США на предложение Путина по замороженным средствам

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    В Москве продали самое дорогое машино-место

    Разозливший Трампа рэпер выступил на Супербоуле в дешевом наряде

    В Кремле ответили на вопрос о вывозе россиян с Кубы

    В России признали влияние санкций США на поставки нефти в Индию

    В Раде дали совет США для сдвигания переговоров по Украине с мертвой точки

    Россиянина лишили льготной ипотеки за сдачу жилья в аренду

    «Радиостанция Судного дня» передала неожиданное слово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok