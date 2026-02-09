Реклама

Россия
12:37, 9 февраля 2026

Анонсирована встреча Путина с Собяниным

Песков анонсировал встречу Путина с Собяниным
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет с докладом мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Продолжит президент также работу с регионами. Сегодня наш главный регион, столичный. Мэр Москвы Сергей Собянин будет с докладом у президента», — пояснил он.

Представитель Кремля также отметил, что на данный момент все главы регионов представляют Путину доклады о состоянии дел на территориях за 2025 год.

В конце января Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Глава города доложил президенту о реализации некоторых городских проектов.

