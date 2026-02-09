Раскрыт простой способ улучшить обмен веществ

BMJ Med: Ранний прием пищи нормализует уровень сахара в крови и здоровье сосудов

Время приема пищи может быть не менее важным для обмена веществ, чем продолжительность «пищевого окна». К такому выводу пришли исследователи из Национального университета Тайваня, проанализировав данные рандомизированных клинических исследований по интервальному питанию. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Medicine.

Ученые изучили, как сочетание времени приема пищи в течение дня и длительности пищевого окна влияет на метаболическое здоровье. Анализ показал: при равной продолжительности питания более ранний прием пищи — утром или днем — связан с лучшими показателями уровня сахара в крови, массы тела и сердечно-сосудистого здоровья, чем прием еды в поздние часы.

В целом интервальное питание подтвердило свою эффективность по сравнению с обычным рационом и оказалось сопоставимым по пользе с другими диетическими стратегиями. При этом во многих исследованиях люди легче придерживались именно режима с ограничением времени приема пищи, чем постоянного подсчета калорий.

Однако не все схемы интервального питания показали одинаковый результат. Наименее благоприятные показатели наблюдались у тех, кто ел поздно и при этом имел длительное пищевое окно. Напротив, более ранний прием пищи стабильно ассоциировался с улучшением метаболических параметров, независимо от общей продолжительности питания.

Авторы связывают эффект с циркадными ритмами: обмен веществ человека лучше приспособлен к переработке пищи в первой половине дня.

