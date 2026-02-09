Реклама

Раскрыта причина стремления США скорее завершить конфликт на Украине

Варвик: США хотят скорее завершить конфликт на Украине из-за ядерной войны
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Stringer / Reuters

США из опасений перед возможной ядерной войной хотят скорее завершить конфликт на Украине. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил немецкий политолог Йоханнес Варвик.

«Я думаю, что американцы хотят закончить войну сейчас (...) Они делают это не из чистого человеколюбия, а потому, что боятся ядерной эскалации, в которую Америка, хочет она того или нет, будет втянута», — сказал он.

По словам немецкого политолога, США занимают позицию, согласно которой интересы российской безопасности также должны быть приняты во внимание.

Он отметил, что Вашингтон под руководством американского лидера Дональда Трампа следует в вопросе Украины правильным курсом и украинский конфликт должен закончиться уже в этом году.

Ранее стало известно, что министры обороны стран Евросоюза обсудят поддержку Украины. Отмечается, что министр обороны Украины Михаил Федоров должен проинформировать глав оборонных ведомств стран ЕС о самых насущных потребностях своей страны.

