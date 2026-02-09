Раскрыта тайная опасность доставок еды

Доктор Мясников рекомендовал отказаться от доставок и вернуться к кухне СССР

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал вернуться к советской кухне, говоря о вреде современного питания. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По его словам, можно сколько угодно смеяться над образом жизни в СССР, а именно «над его борщами, котлетами, компотом и "рыбным днем"». Однако в советское время число людей с избыточным весом находилось на уровне в 15 процентов, тогда как сегодня в России — 44 процента.

Между тем, диабет второго типа в СССР оценивается в десять раз меньше, чем сегодня, что говорит о вредности современной пищи, отмечает Мясников. По большей части это связано с тем, что сегодня в пищу мы употребляем «ультрапереработанную пищу», которая раньше была недоступна.

«Давайте вернемся в те времена хотя бы у себя на кухне, пока пищевая промышленность и доставка готовой еды не превратила нас в желеобразных американцев!», — призвал телеведущий.

Ранее врач Александр Мясников пристыдил гостью программы «О самом главном», не пробовавшую чайный гриб. «Вот чему они могут научить молодежь? Они не знают, что такое чайный гриб. Что от этого поколения ждать?», — в шутку разразился отечественный доктор.