21:29, 9 февраля 2026Россия

Развожаев захотел вернуть в реальность организаторов концертов

Развожаев захотел вернуть в реальность организаторов концертов в Севастополе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Организаторам концертов в Севастополе стоит вернуться в реальность и согласовывать мероприятия с городскими властями. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, его слова приводит ТАСС.

«По поводу всех этих концертов непонятных, которые у нас пытаются организовать в Севастополе (...). Объясните [организаторам], какие правила существуют. Чтобы мы не из афиш узнавали, не из интернета, что у нас собираются что-то в городе провести, — должна быть соответствующая заявка в департамент общественной безопасности, рассмотрение на [заседании оперативного] штаба», — подчеркнул губернатор Севастополя.

Развожаев поручил разъяснить процедуру согласования мероприятий потенциальным организаторам.

Ранее в Севастополе запретили проведение концерта скандально известного блогера Ивана Золо. Решение было принято из нравственных соображений и ради безопасности потенциальных посетителей мероприятия.

