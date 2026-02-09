Развожаев захотел вернуть в реальность организаторов концертов в Севастополе

Организаторам концертов в Севастополе стоит вернуться в реальность и согласовывать мероприятия с городскими властями. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев, его слова приводит ТАСС.

«По поводу всех этих концертов непонятных, которые у нас пытаются организовать в Севастополе (...). Объясните [организаторам], какие правила существуют. Чтобы мы не из афиш узнавали, не из интернета, что у нас собираются что-то в городе провести, — должна быть соответствующая заявка в департамент общественной безопасности, рассмотрение на [заседании оперативного] штаба», — подчеркнул губернатор Севастополя.

Развожаев поручил разъяснить процедуру согласования мероприятий потенциальным организаторам.

Ранее в Севастополе запретили проведение концерта скандально известного блогера Ивана Золо. Решение было принято из нравственных соображений и ради безопасности потенциальных посетителей мероприятия.