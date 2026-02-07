Реклама

21:31, 7 февраля 2026Культура

В российском регионе запретили концерт блогера Ивана Золо «по нравственным аспектам»

Концерт Ивана Золо в Севастополе отменили из нравственных соображений
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Севастополе запретили проведение концерта скандально известного блогера Ивана Золо. Как объяснил губернатор Михаил Развожаев в Telegram, такое решение принято из нравственных соображений и ради безопасности потенциальных посетителей мероприятия.

«Время требует ответственности за то содержание, которое мы пропускаем в массовое пространство. Мы несем ответственность за воспитание молодых: должны быть духовные и нравственные ориентиры, а не пропаганда деградации», — написал чиновник.

Он подчеркнул, что безопасность каждого гражданина должна быть превыше любого шоу, однако организаторы были готовы пускать на концерт подростков с 14 лет. Кроме того, возрастная маркировка на афишах была указана с нарушениями. Развожаев также напомнил, что в регионе действует желтый уровень террористической опасности, и все массовые мероприятия должны согласовываться с Департаментом общественной безопасности — организаторы концерта блогера соответствующее разрешение не получили.

В январе 2025 года концерт Ивана Золо отменили в другом российском городе — Сочи. Тогда подростки устроили беспорядки.

