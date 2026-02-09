Россиянам объяснили причину искаженного восприятия своего голоса в записи

Врач Евсикова: При прослушивании записи человек слышит свой голос более высоким

Человек действительно воспринимает свой голос по-разному, когда он говорит и когда слышит себя в записи, утверждает отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Марина Евсикова. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила россиянам причину, по которой это происходит.

Как пояснила доктор, за звукопередачу в организме отвечают многие структуры, в том числе и височные кости. В случае с последними человек слышит звуки благодаря их резонансу. Причем костные ткани улавливают преимущественно нижний регистр, отметила врач.

«Когда человек разговаривает, вибрация его голосовых связок, отражение звука в носоглотке и пазухах формируют звуковые волны, которые в том числе передаются на височные кости. Это, в свою очередь, вызывает звуковой резонанс. Поскольку через костные структуры лучше всего передаются низкочастотные звуки, при разговоре человек слышит свой голос более низким и глубоким», — рассказала медик.

Однако когда человек прослушивает свою речь в записи, происходит искаженное восприятие голоса: он становится более высоким. Данное явление можно объяснить тем, что запись передает исключительно внешние звуковые волны, добавила специалистка.

