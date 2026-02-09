Реклама

21:45, 9 февраля 2026

Россиянам предложили к покупке шорты с дырой на ягодицах за 45 тысяч рублей

Российский бренд Planta Rosa выпустил откровенные шорты в виде сердца с дырой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: PLANTA ROSA

Российский бренд Planta Rosa предложил к покупке необычные откровенные шорты за десятки тысяч рублей. Данная продукция появилась на сайте марки.

Так, компания выпустила красные кожаные микрошорты в виде сердца-подушки. Предмет гардероба оформлен шнуровкой спереди и дырой на ягодицах. В свою очередь, наряд на карточках товара продемонстрировала обнаженная модель.

Отмечается, что стоимость изделия составляет 45 тысяч рублей.

В декабре сообщалось, что российский бренд Boja выпустил сумки для жвачек. Чехол для жевательной резинки позиционируется как необычный стильный аксессуар и новый тренд в моде.

