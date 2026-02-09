Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:00, 9 февраля 2026Россия

Россиянин съел галлюциногенные грибы и упал с четвертого этажа

39-летний мужчина съел галлюциногенные грибы и упал с 4-го этажа в Подмосковье
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В подмосковном поселке городского типа (пгт) Большие Вяземы 39-летний мужчина съел несколько галлюциногенных грибов, после чего упал с балкона своей квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что россиянин съел несколько пантерных мухоморов, после чего упал с балкона. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом костей правого плеча.

Ранее девушка из Колумбии совершила серию ограблений туристов с применением галлюциногенных грибов. 27-летняя Каролина Мейя Монтойя отравила отдыхающих и похитила у них драгоценности, пока те были в бессознательном состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Опубликовано видео ловкой работы российского дрона по вражеской гаубице

    В России анонсировали появление нового кроссовера Changan

    В Польше избили двух украинок под грубые выкрики

    Россиянин съел галлюциногенные грибы и упал с четвертого этажа

    Российская саночница дебютировала на Олимпиаде и заняла 14-е место после двух попыток

    Эпатажного командующего штурмовыми войсками ВСУ освободили от должности

    Глава МИД Украины попытался ввести один запрет для россиян и вызвал смех на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok