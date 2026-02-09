Россиянин съел галлюциногенные грибы и упал с четвертого этажа

39-летний мужчина съел галлюциногенные грибы и упал с 4-го этажа в Подмосковье

В подмосковном поселке городского типа (пгт) Большие Вяземы 39-летний мужчина съел несколько галлюциногенных грибов, после чего упал с балкона своей квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Отмечается, что россиянин съел несколько пантерных мухоморов, после чего упал с балкона. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой и закрытым переломом костей правого плеча.

