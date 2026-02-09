Реклама

Российский боксер избил юношу с инвалидностью в лифте

На Алтае возбудили дело после драки боксера и человека с инвалидностью
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Алтайском крае возбудили уголовное дело после публикации видео, на котором избивают человека с ограниченными возможностями здоровья в лифте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело расследуется по статье о хулиганстве. По словам родственников потерпевшего, напавший — профессиональный боксер. Следователи и полицейские установили его личность, с ним проводятся следственные действия.

Как стало известно ТАСС, речь идет о боксере Дмитрии Сухотском. Он имеет титулы чемпиона России, чемпиона СНГ и славянских стран по версии WBC, чемпиона Европы по версии WBO, также он был международным чемпионом IBF, межконтинентальным чемпионом WBO, имеет пояс Европейской боксерской ассоциации. Сам боксер ситуацию пока не прокомментировал.

