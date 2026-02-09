Сброшенной отцом с четвертого этажа девочке потребовалось полностью собирать череп

В Москве хирурги восстановили череп девочки, которую отец в Уфе выбросил из окна

В Москве хирурги восстановили череп трехлетней девочки, которую отец в Уфе выбросил из окна четвертого этажа. Об этом сообщили в столичной детской клинической больнице.

Операцию трехлетней россиянке провели после длительного лечения. Как пояснил врач нейрохирургического отделения Дмитрий Рещиков, после удаления костных отломков при оказании первичной медицинской помощи у ребенка оставался существенный дефект в левой затылочной области, из-за чего потребовалось полностью собирать череп.

«Для восстановления симметричной формы головы был изготовлен и затем установлен в ходе хирургического вмешательства титановый имплант размером 12 на 14 сантиметров, соответствующий здоровой половине черепа», — уточнил специалист.

Рещиков добавил, что операция прошла без осложнений и в будущем девочке по мере роста не потребуются дополнительные хирургические вмешательства.

О том, что 34-летний житель Уфы выбросил дочь из окна четвертого этажа, стало известно в октябре 2025 года. Мать девочки в этот момент находилась с ее братом в санатории. Предположительно, у мужчины произошел нервный срыв. Его признали невменяемым.