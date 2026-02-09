Реклама

16:58, 9 февраля 2026Спорт

Шевченко ответил на призыв главы ФИФА вернуть Россию на турниры

Шевченко заявил, что Украина выступает против возвращения России в футбол
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко ответил на призыв главы Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино вернуть Россию на турниры. Его слова приводятся на сайте организации.

Шевченко заявил, что Украина выступает категорически против возвращения россиян в футбол. Он рассказал, что после выступления Инфантино у украинской стороны состоялась коммуникация с представителями ФИФА на разных уровнях.

2 февраля Инфантино выступил против отстранения российских сборных и команд от международных турниров. Он заявил, что организация обязана пересмотреть это решение. «Этот запрет ничего не принес, кроме разочарования и ненависти», — отметил он.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира-2022 и чемпионат Европы-2024. Россиянам также не позволили поучаствовать в отборе на чемпионат мира-2026. Клубы также отстранены от еврокубков.

