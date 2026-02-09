Школьница попала в реанимацию после удара током от турникета

Школьница получила электрический удар от турникета и попала в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел утром 9 февраля в московской школе № 1173 в Чертаново. По словам родственников, при проходе через школьный турникет девочка почувствовала удар током и упала. В результате падения школьница получила серьезную травму головы.

Девочка была госпитализирована. В настоящее время она находится в реанимации. Обстоятельства случившегося выясняются.

До этого сообщалось, что в одной из школ Кабардино-Балкарии школьник не выжил после перекуса на перемене. Мальчику было 13 лет. По факту случившегося была организована проверка.

Еще раньше в Красноярском крае школьница выпала из окна школы. Девочке удалось выжить, однако она получила серьезные травмы.