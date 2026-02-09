Сломавшего девушке нос в московском метро поймали

В Москве поймали мужчину, сломавшего нос девушке в метро после отказа дать денег

Сотрудники силовых структур задержали мужчину, который сломал нос девушке в московском метро после отказа дать ему денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Инцидент произошел 3 февраля на одной из станций Московского метрополитена. Сначала мужчина выпрашивал у девушки деньги, а, получив отказ, стал ее оскорблять. Он громко обматерил оппонентку и нанес ей удары за попытку снять его на видео. Пострадавшая обратилась в больницу и полицию.

Аналогичный случай произошел и с другой пассажиркой. У нее мужчина также пытался выпросить деньги.

