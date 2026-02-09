Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:57, 9 февраля 2026Силовые структуры

Сломавшего девушке нос в московском метро поймали

В Москве поймали мужчину, сломавшего нос девушке в метро после отказа дать денег
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники силовых структур задержали мужчину, который сломал нос девушке в московском метро после отказа дать ему денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Инцидент произошел 3 февраля на одной из станций Московского метрополитена. Сначала мужчина выпрашивал у девушки деньги, а, получив отказ, стал ее оскорблять. Он громко обматерил оппонентку и нанес ей удары за попытку снять его на видео. Пострадавшая обратилась в больницу и полицию.

Аналогичный случай произошел и с другой пассажиркой. У нее мужчина также пытался выпросить деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян выселяют из люксовых отелей Кубы. Причина — дефицит топлива из-за блокады США. Без горючего скоро окажутся и самолеты

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Вэнс прибыл в Ереван

    Малышева назвала обязательные в сезон гриппа лекарства для домашней аптечки

    Бузова заявила о мечте получить «Оскар»

    В сети появились фото 62-летнего Брэда Питта с новой внешностью

    Врач рассказала о последствиях переедания блинов на Масленицу

    Совершившего покушение на генерала Алексеева киллера привезли на следственные действия

    Турагент обманула десятки россиян на 14 миллионов рублей и оставила их без отпуска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok