20:47, 9 февраля 2026Путешествия

Сотрудница аэропорта забрала у россиянки молоко и оставила ее годовалого ребенка голодным

Сотрудница аэропорта Иркутска забрала у россиянки молоко для годовалого ребенка
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Сотрудница аэропорта Иркутска забрала у россиянки молоко, а также другое детское питание, и оставила ее годовалого ребенка голодным на время шестичасового перелета. Об этом сообщает TourDom.

По информации издания, Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку после случившегося. Известно, что у пассажирки с собой была молочная смесь, вода для ребенка и детские пюре в банках. На досмотре сотрудница попросила женщину вылить все, ссылаясь на запрет провоза жидкостей.

Более того, россиянке пришлось опустошить бутылку, из которой младенец прямо в этот момент пил молоко. «Очень не хочу заминать это дело, меня рвет на части от несправедливости, ведь везде и всюду написано, что детское питание на время полета является исключением», — пожаловалась мать.

Ранее в британском аэропорту 30-летняя женщина, путешествующая с младенцем, не смогла пронести в самолет грудное молоко из-за правил безопасности. Путешественница призналась, что сцеживала молоко в течение трех дней перед вылетом.

