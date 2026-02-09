Спецпредставитель Путина обратился к премьеру Британии

Дмитриев призвал премьера Британии Стармера уйти в отставку

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера уйти в отставку. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Кир Стармер, просто сделай это!» — обратился глава РФПИ к британскому политику.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Стармер может быть вынужден подать в отставку в течение недели. Поводом для этого стал скандал с назначением Питера Мандельсона, дружившего с американским финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла Великобритании в США. Инцидент уже привел к отставке главы аппарата британского премьера Моргана Максуини, который сложил полномочия в 8 февраля.