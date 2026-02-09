США отвергли предложение Зеленского

Guardian: CША отвергли предложение Зеленского по мирному соглашению

Американская сторона отвергает предложение украинского лидера Владимира Зеленского установить крайний срок для заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, его цитирует газета The Guardian.

«Зеленский упомянул этот крайний срок в июне (...) Я не думаю, что Соединенные Штаты что-либо подобное объявляли», — сказал американский дипломат.

По словам Уитакера, Вашингтон в первую очередь хочет, чтобы «обе стороны пришли к согласию и заключили мирное соглашение».

Ранее источники агентства Reuters рассказали, что США и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой уже в марте.