США и Украина обсуждали возможность достижения мира в марте

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Reuters TV / Reuters

Соединенные Штаты Америки (США) и Украина обсуждали возможность достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой уже в марте этого года. Об этом пишет агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.

Однако в публикации уточняется, что этот срок скорее всего сдвинется из-за отсутствия согласия между странами по ключевому вопросу — территориальному.

Кроме того, исходя из плана, который обсуждался американскими и украинскими переговорщиками, соглашение будет вынесено на референдум, в котором примут участие украинские избиратели.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев готовится к следующим трехсторонним встречам после переговоров в Абу-Даби. А 7 февраля будет разговор с европейскими партнерами.

