12:55, 9 февраля 2026Россия

Стало известно о связывании пенсионеров в пансионате под Москвой

Mash: В подмосковном пансионате практиковали связывание пациентов
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Стало известно о связывании пенсионеров в одном из подмосковных пансионатов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вечером 8 февраля из учреждения госпитализировали по меньшей мере 12 человек.

По данным канала, жильцов связывали перед сном. На такие меры персонал пошел якобы из интересов безопасности. По другой версии, пожилых людей связывали из-за нестабильного ментального состояния некоторых из них. При этом содержание каждого постояльца обходилось их родственникам в сумму от 45 до 80 тысяч рублей.

Ранее в пансионате в Свердловской области произошел пожар. Его жертвами стали два человека, еще четырем потребовалась медицинская помощь.

