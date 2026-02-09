Реклама

Силовые структуры
15:31, 9 февраля 2026Силовые структуры

Трое российских полицейских попали в смертельное ДТП

В Калмыкии двое полицейских разбились насмерть в ДТП вместе с подозреваемым
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

В Калмыкии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Волгоградской области.

Автомобили «Лада Гранта» и «Лада Ларгус» столкнулись на 170 километре федеральной трассы «Каспий» в воскресенье, 8 февраля. Жертвами ДТП стали три человека, еще шесть получили ранения.

По данным ведомства, в «Гранте» находились трое сотрудников уголовного розыска и житель Волгограда. Последний числился в розыске за совершение преступления, а у силовиков была оформлена служебная командировка. Как уточнили ТАСС в областном главке МВД России, жертвами аварии стали двое полицейских и мужчина в розыске. Проводится проверка.

Ранее следователи раскрыли причину смертельного ДТП с абитуриентами ФСИН в Красноярском крае.

