Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:09, 4 февраля 2026Силовые структуры

Названа причина смертельного ДТП с абитуриентами ФСИН России

СК: ДТП под Красноярском с абитуриентами ФСИН произошло из-за поломки крепления
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»

Смертельное ДТП с абитуриентами ФСИН в Красноярском крае произошло из-за сломанного крепления прицепа. Причину аварии назвали «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло столкновение пассажирской «газели» с прицепом грузовика, который буксировал модульный дом. Крепление было неисправным, в результате прицеп отцепился и выехал на полосу встречного движения, где двигался автобус с 11 абитуриентами, которые ехали на медкомиссию.

Также следствие установило, что прицеп был незарегистрированным и не предназначался для движения по скоростной магистрали. Водитель грузовика — 49-летний житель Канска — выполнял частный заказ, в 2023 году его лишили прав на 18 месяцев, а после он так и не получил водительское удостоверение повторно. Мужчину задержали 3 февраля.

Ему предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Жертвами столкновения стали трое несовершеннолетних кандидатов на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник ГУФСИН, 18-летний юноша и 31-летняя сопровождающая. Остальные семь 17-летних пассажиров госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия пойдет на Днепропетровск». Военблогер назвал самые перспективные направления для наступления Российской армии

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Кремль отреагировал на слова Макрона о подготовке разговора с Путиным

    Российская школьница устроила поджог и напала на сверстников с молотком на уроке алгебры

    Боец СВО запрыгнул на горящую бронированную машину и успел спасти боекомплект до взрыва

    Запасы дальнобойных ракет у ВСУ оценили

    Бывший возлюбленный Кайли Дженнер съязвил на тему ее груди в новой песне

    Российский артиллерист назвал одно из самых смертоносных орудий в зоне СВО

    «Роскосмос» объявил о старте отбора в отряд космонавтов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok