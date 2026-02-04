Названа причина смертельного ДТП с абитуриентами ФСИН России

СК: ДТП под Красноярском с абитуриентами ФСИН произошло из-за поломки крепления

Смертельное ДТП с абитуриентами ФСИН в Красноярском крае произошло из-за сломанного крепления прицепа. Причину аварии назвали «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло столкновение пассажирской «газели» с прицепом грузовика, который буксировал модульный дом. Крепление было неисправным, в результате прицеп отцепился и выехал на полосу встречного движения, где двигался автобус с 11 абитуриентами, которые ехали на медкомиссию.

Также следствие установило, что прицеп был незарегистрированным и не предназначался для движения по скоростной магистрали. Водитель грузовика — 49-летний житель Канска — выполнял частный заказ, в 2023 году его лишили прав на 18 месяцев, а после он так и не получил водительское удостоверение повторно. Мужчину задержали 3 февраля.

Ему предъявлено обвинение по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

Жертвами столкновения стали трое несовершеннолетних кандидатов на поступление в ведомственный вуз Федеральной службы исполнения наказаний и один сотрудник ГУФСИН, 18-летний юноша и 31-летняя сопровождающая. Остальные семь 17-летних пассажиров госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

