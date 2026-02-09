Предсказан мрачный для Украины исход конфликта

Миршаймер: ВСУ могут оказаться в безвыходной ситуации

Скорее всего, Украина окажется в безвыходном положении на поле боя и будет вынуждена подписать мирное соглашение с Россией. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

Он отметил, что сейчас украинская армия испытывает нехватку живой силы, необходимой для удержания линии фронта, и находится в отчаянном положении, в то время как российские войска «в довольно хорошей форме».

По словам эксперта, Киев уже терпит поражение в конфликте, и единственный вопрос заключается в том, как долго он сможет продолжать сражаться.

«Я думаю, единственная надежда состоит в том, что ситуация на Украине ухудшится до такой степени, что у нее не останется выбора. И она заключит с Россией соглашение и придет к холодному миру. Я думаю, это единственный возможный исход», — считает он.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что сейчас есть лишь два сценария развития конфликта: мирное урегулирование конфликта при посредничестве президента США Дональда Трампа и «военный сценарий со всеми вытекающими последствиями».