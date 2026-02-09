Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:08, 9 февраля 2026Бывший СССР

В Литве призвали к укреплению европейских вооруженных сил

Ругинене: Приоритетом должно быть укрепление вооруженных сил стран Европы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Европейский союз (ЕС) нуждается в укреплении, Литва надеется, что страны Европы подготовятся к тому дню, когда Вильнюс не сможет полагаться на поддержку со стороны США. Об этом заявила премьер-министр прибалтийской республики Инга Ругинене, передает Politico.

«Никогда не знаешь, что может случиться. Вот почему абсолютным приоритетом должно быть укрепление Европейского союза и понимание того, что это европейские вооруженные силы — не литовские, не латвийские, не испанские, не немецкие», — объяснила политик.

Ранее страны НАТО потерпели поражение на учениях, имитировавших вторжение России в Литву. В них приняли участие 16 бывших высокопоставленных чиновников ФРГ и НАТО, законодателей и экспертов по безопасности.

После этого в Литве заявили, что Россия якобы может потерять Калининградскую область в случае вооруженного конфликта с НАТО. С такой точкой зрения выступил начальник Штаба обороны Войска Литовского, контр-адмирал Гедрюс Пременецкас.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Москвичам спрогнозировали ледяной дождь

    Бывший принц Эндрю предоставил финансисту-педофилу Эпштейну конфиденциальную информацию

    Названы долгосрочные последствия отказа от алкоголя

    Россиянам раскрыли способ выгодно купить жилье без ипотеки

    Врач назвал неочевидную причину импотенции у россиян до 45 лет

    Прилетевшая на Олимпиаду на частном джете конькобежка выиграла золото

    Принтеры перестали работать с Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok