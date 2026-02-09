Реклама

09:57, 9 февраля 2026

В МИД высказались об украинском следе в покушении на генерала Алексеева

Мирошник: Украинский след в покушении на Алексеева приобрел ясные очертания
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Украинский след в покушении на генерал-лейтенанта Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимира Алексеева приобрел ясные очертания. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он отметил, что оба подозреваемых в покушении дали показания о подготовке к преступлению, в которых роль Киева является ключевой. При этом дипломат подчеркнул, что в подготовке участвовали также и спецслужбы других стран, в том числе Польши.

«Приведенные данные достаточно доходчиво иллюстрируют роль спецслужб киевского режима в организации покушения. Так что, мининдел Киева (министр иностранных дел Украиныприм. «Ленты.ру») [Андрей] Сибига традиционно "соврамши" (соврал — прим. «Ленты.ру») о непричастности киевского режима к организации покушения», — написал он.

Утром 6 февраля официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила о покушении на генерала Алексеева. По данным ведомства, неизвестный несколько раз выстрелил в генерала в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве и скрылся с места преступления.

