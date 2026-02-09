Реклама

Культура
18:37, 9 февраля 2026Культура

В Москве случился солдаут на спектакли с Михаилом Ефремовым

Билеты на спектакль с Михаилом Ефремовым разобрали за четыре часа
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Билеты на спектакль с Михаилом Ефремовым разобрали за четыре часа. Теперь предприимчивые москвичи продают их по цене почти в два раза выше. Об этом пишет Shot.

Telegram-канал сообщил, что солдаут случился сразу на две даты спектакля «Без свидетелей» с участием Ефремова, хотя билеты начали продаваться только в понедельник, 9 февраля.

«Наш человек встал в очередь еще до открытия кассы и спустя несколько часов с трудом поймал одно место. Часть выкупленных билетов Shot вскоре обнаружил на сторонних онлайн-площадках — уже с солидной наценкой», — пишет канал.

Так, стоимость билета в первых рядах составляла около 25 тысяч рублей. На сторонних сайтах их теперь продают по 50 тысяч рублей. Билеты в бельэтаж изначально стоили 8 тысяч рублей, а перекупы предлагают их за 12 тысяч рублей.

Ранее российский режиссер Александр Адабашьян рассказал о работе с Михаилом Ефремовым над первым после выхода актера из колонии спектаклем.

