Культура
13:12, 8 февраля 2026Культура

Российский режиссер рассказал о работе с Михаилом Ефремовым над новым спектаклем

Адабашьян: Михаил Ефремов готов к выходу на сцену, он полон энергии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский режиссер Александр Адабашьян рассказал о работе с актером Михаилом Ефремовым над первым после выхода из колонии спектаклем. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Подъем».

По словам режиссера, Ефремов готов к выходу на сцену, он полон энергии и ему интересно работать. У него нет никаких конфликтов с режиссером или партнершей Анной Михалковой. «По-человечески очень с ним спокойно всем», — отметил Адабашьян. По его словам, спектакль достаточно сложный, в нем много текста, а также ряд технических нюансов. Необходимо быть в разных мизансценах в конкретных местах.

25 и 26 марта актер сыграет главную роль в психологической драме «Без свидетелей» Никиты Михалкова и Александра Адабашьяна. Его партнершей по сцене стала народная артистка России Анна Михалкова.

