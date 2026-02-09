В России отреагировали на заявление МИД Украины о статусе Крыма и Донбасса

Джабаров: Украина признает Крым и Донбасс за РФ после падения киевского режима

Украина сможет признать Крым и Донбасс российскими территориями только после падения киевского режима. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению российского сенатора, официальное признание Крыма и Донбасса за Россией смогут сделать уже новые власти Украины после падения киевского режима. Джабаров добавил, что Россия продолжает действовать в соответствии с выбором жителей Крыма и Донбасса на прошедших референдумах по присоединению территорий к РФ.

«На этом фоне нынешние власти Украины вообще не готовы пойти на соглашение с Россией», — высказал свою позицию собеседник издания.

Комментируя слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что Киев не признает Крым и Донбасс российскими, Джабаров также напомнил о Беловежских соглашениях о создании СНГ в декабре 1991 года. По его словам, данные договоренности не имели под собой никаких конституционных основ. «Поэтому завтра можно вообще не признать существование Украины», — заключил он.

Ранее Сибига заявил, что Украина никогда не признает суверенитет России над Крымом и Донбассом, потому что это «дело принципа». Он также добавил, что решение любой страны о признании регионов российскими будет «юридически недействительным».