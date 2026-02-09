Реклама

19:53, 9 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России согласились с США по предложению Зеленского установить срок заключения мира

Депутат Журова: Установка срока для заключения мира по Украине — это неприемлемо
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Установка крайнего срока для заключения мирного соглашения по урегулированию украинского конфликта — это совершенно неприемлемо, потому что идет переговорный процесс, заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировала на озвученное в США предложение президента Украины Владимира Зеленского.

«Не очень понятно. Крайний срок, чтобы потом манипулировать этим и свалить все на нас, что мы якобы не выдержали этот крайний срок? А какие договоренности должны быть? А если в этом крайнем сроке не исполнены наши требования? Или мы должны в крайний срок принять документ, который угрожает нашей безопасности? Это переговорный процесс. Поэтому крайние сроки здесь выставлять — это неприемлемо совершенно», — заявила Журова.

Ранее посол США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что американская сторона отвергает предложение украинского лидера установить крайний срок для заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

По словам американского политика, Вашингтон в первую очередь хочет, чтобы обе стороны пришли к согласию.

