В России указали на срывающие договоренности по Украине шаги Запада

Сенатор Карасин: В Европе рассматривают соглашение по Украине как поражение

В Европе рассматривают соглашение по Украине как собственное поражение, заметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. О срывающих договоренности шагах Запада сенатор рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Когда [министр иностранных дел России] Сергей Лавров говорит: "Надо поступать по-мужски" — это значит, что надо оставаться верными достигнутым договоренностям. Россия всегда остается верной тем договоренностям, которые достигнуты. Анкоридж — это свежая страница подходов к тому, что происходит в рамках кризиса на Украине. Но западноевропейские интриганы всячески пытаются все это перевести опять в русло размещения каких-то вооруженных сил [на Украине]», — отметил Карасин.

Сенатор добавил, что размещение военных приведет лишь к новому обострению и не будет способствовать мирному урегулированию кризиса.

«Они всячески пытаются замаслить тех людей, которые выступают против урегулирования. Речь уже идет не только о Европе, но и внутри самой Украины. И, наконец, они пытаются ввести новые пакеты санкций. Это тоже срывает все договоренности и портит атмосферу для проведения любых переговоров, будь то обмен пленными или какие-то более масштабные договоренности по мирному решению кризиса на Украине», — рассказал он.

Ситуация очень подвижная, но в этой подвижной ситуации определились четко те, кто хочет заключение мирного соглашения, и те, кто категорически возражает. Потому что в Европе рассматривают такое соглашение как собственное поражение Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Лавров напомнил, что Россия согласилась на предложение США перейти к сотрудничеству в рамках решения украинского вопроса в Анкоридже, однако Вашингтон вводит новые санкции против Москвы. «Если подходить по-мужски, то они предложили — мы согласились, значит, проблема должна быть решена», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, приняв это предложение, Москва и Вашингтон вроде бы выполнили задачу по решению украинского вопроса и перешли к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству, однако пока на практике все выглядит наоборот — на экономическом поприще американцы объявили задачу экономического доминирования.

