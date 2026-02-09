Реклама

Силовые структуры
14:27, 9 февраля 2026Силовые структуры

Иностранец организовал групповое развращение российских детей

В Краснодарском крае осудили иностранца за надругательство над детьми
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодарском крае осудили иностранца за надругательство над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчина признан виновным по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, в декабре 2023 года гражданин Индии Бариндер Сингх, проживая на территории Усть-Лабинского района, организовал групповой звонок с участием пяти несовершеннолетних в возрасте девяти и десяти лет, которые проживали в другом регионе и совершил в отношении них действия сексуального характера. При этом он знал их возраст.

Суд приговорил его к 15 годам колонии строгого режима и запретил заниматься деятельностью, связанной с обучением детей в различных учебных заведениях и их воспитанием сроком на десять лет.

Ранее сообщалось, что россиянин надругался над малолетней падчерицей и дочерью знакомых.

