Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:02, 9 февраля 2026Наука и техника

В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»

«Ростех»: У попавших в зону действия «Зубра» дронов нет шансов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

Новые антидроновые комплексы «Зубр» уничтожают все беспилотники, попадающие в зону действия его вооружения. Эффективность системы оценил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью ТАСС.

«Эффективность очень высокая: ни один беспилотник, попадающий в зону действия "Зубра", почти не имеет шансов уйти. Это подтверждается в боевых условиях», — сказал он.

Оздоев напомнил, что новая разработка способна обнаруживать крупные и малоразмерные воздушные объекты. Средства обнаружения автоматически берут дроны на сопровождение и передают данные о целях боевым модулям.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

В январе стало известно, что «Ростех» впервые поставил Вооруженным силам России системы «Зубр». Комплекс состоит из пункта управления, собственной радиолокационной станции и четырех боевых модулей с пулеметами. Буксируемый модуль вооружен четырьмя пулеметами ПКТ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Омерзительно вдвойне». Как в России отреагировали на самоубийство арестованной жены миллиардера Галицкого

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Популярный певец сравнил свою квартиру со старинным замком из кирпича

    Евросоюз решил наказать порты двух стран за российскую нефть

    Москвичей предупредили о погоде до конца недели

    Анфиса Чехова вышла замуж

    Пенсионер замерз насмерть во время спуска с горы в Европе

    В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»

    Шереметьево подписало договор о покупке Домодедово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok