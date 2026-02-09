Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:32, 9 февраля 2026Бывший СССР

В США рассказали об истерике из-за последствий контратак ВСУ

Аналитик Мартьянов: Провал контрнаступления ВСУ показал некомпетентность НАТО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Боевые действия в зоне специальной военной операции, в том числе и провалившееся контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), показали, какими некомпетентными являются специалисты стран НАТО. С таким мнением выступил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.

По его словам, на Западе, а особенно в европейских странах, царит истерика. Аналитик заявил, что Североатлантический альянс проиграл в этой схватке, тогда как Россия пытается «убедить объединенный Запад сесть за стол переговоров».

«Запад отказался, потому что они некомпетентны. <…> Теперь же они не могут пойти на попятную и сказать: "Ладно... мы неудачники», — сказал Мартьянов.

Как считает эксперт, военные страны НАТО оказались недостаточно подготовленными для ведения эффективных боевых действий в современных условиях. Все сведения, которые получил военный блок Альянса в локальных конфликтах, абсолютно бесполезны, поскольку в реальном бою все совсем по-другому, подчеркивает Мартьянов.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщало, что Финляндии не понравилось использование США термина «статья 5» для описания будущих гарантий безопасности для Украины. В телеграмме, отправленной в Вашингтон, содержатся намеки на опасения в некоторых кругах. Оказалось, что все дело в формулировках, применяемых во время мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет уже не специальная военная операция». Лавров предупредил Европу о последствиях военной агрессии против России

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    Истощенного тигренка-сироту нашли на обочине в российском регионе

    Появились новые подробности о пытавшихся убить генерала Алексеева

    Раскрыты контакты России и Европы в одном регионе

    Цель поездки Вэнса в две постсоветские страны назвали

    В США рассказали о «страховке» на случай войны с Китаем

    Фигуранта дела экс-замминистра ДНР о хищениях у Минобороны отозвали из зоны СВО

    Российский военный рассказал об уничтожении колонны ВСУ за пять минут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok