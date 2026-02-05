В НАТО испугались использования термина «статья 5» в отношении Украины

Politico: Финляндия призвала США не использовать «статью 5» в отношении Украины

Финляндии не понравилось использование США термина «статья 5» для описания будущих гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Финляндия призвала американских чиновников не описывать будущие обязательства по обеспечению безопасности послевоенной Украины как "подобные статье 5", подразумевая, что это может подорвать положение о взаимной обороне, лежащее в основе военного альянса НАТО», — говорится в телеграмме Госдепартаменту, полученной изданием.

В телеграмме, отправленной из посольства США в Хельсинки в Вашингтон, содержатся намеки на опасения в некоторых кругах по поводу формулировок, использованных во время мирных переговоров между Киевом и Москвой. В ней министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен предостерегла от любых предположений о гарантиях безопасности, аналогичных статье 5, в послевоенной Украине.

Глава финского МИД предупредила, что это может привести к смешиванию гарантий НАТО по статье 5 с любыми двусторонними обещаниями, данными Украине. В телеграмме также цитируются ее слова о необходимости создания «защитного барьера» между НАТО и будущими гарантиями безопасности для Украины.

Ранее завершился первый день переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби. Они продолжатся в четверг, 5 февраля поздно утром по местному времени.