Влияние западных санкций на теневую занятость в России оценили

«Ъ»: Западные санкции мало повлияли на сектор неформальной занятости в России

Масштабные западные санкции, введенные после начала боевых действий на Украине, почти не отразились на секторе неформальной (теневой) занятости в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты анализа, проведенного сотрудницей Центра трудовых исследований (ЦТИ) Высшей школы экономики (ВШЭ) Анной Зудиной.

Работа охватила период с 2022 по 2023 год включительно. Доля неформальной занятости на российском рынке труда за это время увеличилась менее чем на процентный пункт. По итогам 2023 года доля формальных работников в структуре населения опустилась до минимальных 37 процентов (до 7-9 миллионов человек), указала Зудина.

Подобная динамика резко отличается от ситуации в других подсанкционных странах, в частности, в Иране и Сирии. В этих ближневосточных государствах за время действия масштабных западных санкций доля населения, задействованная в теневом секторе, напротив, заметно выросла. В России же на фоне усиления контроля со стороны властей за рынком труда, а также денежными переводами организаций и граждан такая тенденция не получила резкого импульса, пришла к выводу сотрудница ЦТИ.

Как будет складываться ситуация с теневой занятостью в России — прогнозировать сложно, сходятся во мнении эксперты. Несмотря на усилия властей по обелению экономики, этот процесс в стране в обозримом будущем может столкнуться с серьезными трудностями в том числе на фоне усиления налоговой нагрузки на предприятия (повышение НДС до 22 процентов и снижение начального порога для его уплаты до 20 миллионов рублей).

В сложившихся реалиях в Центробанке ожидают, что оборот наличных в стране в среднесрочной перспективе резко вырастет с учетом общей экономической неопределенности. Об это риске свидетельствуют в том числе результаты исследования SuperJob. Согласно данным сервиса, треть россиян уже сейчас готовы согласиться на зарплату в конверте.