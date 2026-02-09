Реклама

Водолазы нашли обломки древнеримского судна

Юлия Юткина
Фото: Italian Ministry of Culture / Guardia di Finanza

У берегов города Галлиполи, Италия, случайно обнаружили хорошо сохранившиеся обломки древнеримского судна. Об этом пишет Divernet.

Необычная находка была сделана во время рядового сканирования дна Ионического моря. Изучить ее отправили профессиональных водолазов. Они и нашли практически нетронутые обломки большого торгового судна, затонувшего примерно в IV веке до нашей эры.

Предполагается, что судно шло из Северной Африки. Оно было нагружено сотнями амфор, многие из которых остались на борту. В терракотовых емкостях перевозили рыбный соус гарум, а также масло и вино. По словам специалистов, такое огромное количество сохранившихся амфор делает открытие уникальным.

На исследование судна выделили сотни тысяч евро. Ожидается, что эти обломки помогут ученым раскрыть новые факты об экономике, строительных технологиях и морских маршрутах Римской империи.

Ранее сообщалось, что 136-летнюю шхуну «Лоуренс Н. Маккензи» обнаружили на пляже в природном парке Нью-Джерси в США после сильной эрозии берега. Судно затонуло из-за густого тумана, когда перевозило партию апельсинов из Пуэрто-Рико.

