Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:03, 12 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказала о связанных с сухостью кожи болезнях

Терапевт Волгина: Сухость кожи может быть связана с сахарным диабетом
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: freepik / Freepik

Сухость кожи может быть вызвана внешними и внутренними факторами, включая неправильный уход, климатические условия, дефицит витаминов, обезвоживание, неправильное питание и некоторые заболевания, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. Мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Терапевт рассказала, что сухость кожи может быть вызвана внешними и внутренними факторами, включая неправильный уход, климатические условия, дефицит витаминов, обезвоживание, неправильное питание и некоторые заболевания.

«Внутренние причины — это, во-первых, неполноценное питание с дефицитом витаминов и минералов, а также избытком рафинированных углеводов и трансжиров. Также это недостаточное потребление чистой воды. Прием кофе без запивания водой также может приводить к обезвоживанию организма. Во-вторых, курение», — отметила Волгина.

Третий, по ее словам, важный фактор — такие заболевания, как атопический дерматит, экзема, псориаз, ихтиоз, сахарный диабет, а также многие болезни щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта. Эксперт добавила. что сухость может появиться при неправильном применении мочегонных, ретиноидов и некоторых других препаратов.

Ранее стоматолог Вячеслав Минко рассказал, как заподозрить проблемы с зубами. Сухость во рту, утверждает он, может привести к развитию кариеса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе испугались своих же расчетов о вторжении России в Европу. Но Москве все равно пригрозили сокрушительной реакцией

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    WhatsApp окончательно заблокировали в России

    Новый кроссовер Changan получил российский паспорт

    Врач рассказала о связанных с сухостью кожи болезнях

    Американцы перестали заниматься сексом

    Парень жестоко отомстил включавшему по ночам громкую музыку соседу

    Ученые предсказали наступление адского климата на Земле

    Раскрыты последствия ударов Украины по Тамбовской области

    Генпрокурор США ответила на вопрос об Эпштейне словами об убитой украинке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok