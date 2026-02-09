Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 9 февраля 2026Наука и техника

Перечислены преимущества смартфонов Xiaomi перед iPhone

XiaomiTime: Xiaomi превзошли iPhone по скорости зарядки и частоте экрана
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: CFOTO / Future Publishing via Getty Images

Журналисты профильного издания XiaomiTime объяснили, по каким показателям смартфоны Xiaomi не только не уступают, но и превосходят iPhone. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы перечислили пять особенностей, которые «заставят пользователей iPhone усомниться в своей преданности бренду». В первую очередь они отметили, что аппараты Xiaomi до сих пор оснащаются инфракрасным передатчиком. «В то время как Apple игнорирует этот практичный инструмент, пользователи Xiaomi могут управлять телевизорами, кондиционерами и другим устройствами», — отметили авторы.

Также аппараты Xiaomi лидируют по скорости зарядки — в линейке есть девайсы, которые могут заряжаться с 0 до 100 процентов за 30 минут. Кроме того, большая часть смартфонов китайского бренда оснащается качественными экранами с частотой 120 герц или выше.

В материале говорится, что Apple не устанавливает в свои смартфоны батареи, которые имеют емкость больше 5000 миллиампер-часов. В свою очередь, устройства Xiaomi получают большие аккумуляторы и могут работать на одной зарядке дольше одного дня. В конце журналисты отметили, что смартфоны Xiaomi стоят в среднем в два раза дешевле девайсов Apple.

В начале года Xiaomi добавила в свои смартфоны функции, которые ранее появились в iPhone. К ним относятся новый дизайн операционной системы (ОС), похожий на iOS, и аналог выреза Dynamic Island.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянина оставили без бронзы, страшное падение американки Вонн и золото США в фигурном катании. Как прошел второй день Олимпиады

    Для россиян начали готовить новый запрет

    Российского стримера и бывшего киберспортсмена арестовали за оскорбление казахстанок. О чем они шутили в прямом эфире

    В США выступили с неожиданным призывом к Украине

    На Украине сравнили ТЦК с нацистской спецслужбой

    Пожилая учительница стала снимать порно и лишилась работы

    Перечислены преимущества смартфонов Xiaomi перед iPhone

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в откровенной рекламе к Дню святого Валентина

    Раскрыта причина новых поисков пропавших в тайге Усольцевых

    В США раскритиковали «роковое решение» Европы по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok