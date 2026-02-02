Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:38, 2 февраля 2026Наука и техника

Xiaomi скопировала iPhone

Xiaomi скопировала функции iPhone и iOS, перенеся их в HyperOS 3.1
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Xiaomi добавила в свои смартфоны функции, которые ранее появились в iPhone. Об этом сообщает профильное издаие XiaomiTime.

Авторы медиа изучили обновление HyperOS 3.1 для смартфонов Xiaomi, основанное на операционной системе (ОС) Android 16. Журналисты перечислили новые функции ОС, обратив внимание, что некоторые из них изначально появились на iPhone, то есть фактически были скопированы с iOS.

К ним отнесли новое меню «Недавние приложения», «которое теперь не уступает iOS». Авторы заметили, что при перелистывании запущенных в фоновом режиме программ срабатывает виброотдача — как на iPhone. По словам специалистов, это дает «ощущение солидности, премиальности и отзывчивости».

Также инженеры Xiaomi переделали экранный вырез Super Island, скопированный с Dynamic Island в iPhone. Этот элемент интерфейса начал поддерживать функции всех приложений — как нативных, так и сторонних. С помощью Super Island можно отслеживать статус заказа или такси, пользоваться музыкальными приложениями и использовать навигацию по картам.

«Xiaomi предоставила пользователям то, чего те просили: телефон с плавностью работы iPhone, но с гибкостью Android», — заключили авторы. Бета-версия HyperOS 3.1 вышла на неделе, публичная версия ОС будет доступна позже.

В конце января Google анонсировала продвинутые функции безопасности для смартфонов на базе Android. Они стали доступны для устройств под управлением Android 16.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США. Какие территориальные претензии есть у президента?

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    Стало известно о планах Hyundai Motor вернуться в Россию

    Европу назвали главной проигравшей стороной в конфликте на Украине

    Стало известно о наличии у ВСУ женской роты беспилотных систем

    В файлах Эпштейна обнаружились его разговоры о ДиКаприо и деньгах

    В НХЛ российский вратарь подрался с голкипером «Бостона»

    Чемпионка мира пожаловалась на жестокие правила по допуску к Олимпиаде-2026 для россиян

    Xiaomi скопировала iPhone

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok