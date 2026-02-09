Реклама

15:59, 9 февраля 2026Россия

Депутат Госдумы со словами «я слишком долго терпел» подал жалобу из-за обидной клички

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Депутат Госдумы (ГД) Константин Затулин подал жалобу на коллегу — парламентария Михаила Матвеева из-за обидной клички, которую первый неоднократно встречал в канале последнего. Это следует из документа, который Матвеев опубликовал в Telegram.

В опубликованной бумаге от имени Затулина говорится, что тот «слишком долго терпел выходки» Матвеева. По словам оскорбленного парламентария, действия его коллеги нарушают нормы морали и этики поведения депутата.

Поводом для составления жалобы в комиссию по этике, как утверждается в документе, стало употребление Матвеевым в отношении Затулина оскорбительного слова «Затулло», которым его, якобы, называют в народе. Также Матвеев утверждает, что «народ» прозвал Затулина «голосом мигрантского лобби».

В документе говорится, что Затулин призвал комиссию по этике обязать депутата Матвеева публично извиниться, а самой ГД — опубликовать сообщение о нарушении Матвеевым этики. Подлинность опубликованной Матвеевым бумаги Затулин не комментировал. «За что народ наделил его таким милым прозвищем, Затулина не интересует», — подписал опубликованный документ Матвеев. За что «народ наделил» Затулина таким прозвищем, Матвеев не уточнил.

Отмечается, что прозвище «Затулло» по отношению к Затулину Матвеев стал использовать с 2024 года. В том же году Матвеева ударили по голове мигранты.

