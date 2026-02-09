Зеленский: Документы по гарантиям безопасности для Украины готовы

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности для Украины готовы. Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения в Telegram-канале.

«Документы по гарантиям готовы. Безопасности нет альтернативы. Миру нет альтернативы. Восстановлению нашего государства нет альтернативы», — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что на этой неделе состоятся «значительные международные мероприятия по обороне и безопасности».

«На неделе будут значительные международные мероприятия. В Европе наша позиция будет представлена ​​достаточно и с Америкой. Фактически каждый день сейчас наша переговорная группа работает по тем документам, по тем предложениям, которые могут дать результат на следующих встречах», — отметил он.

По словам Зеленского, надежные гарантии безопасности — это «единственная реальная основа для того, чтобы мир был».

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что союзники Украины поставят ей новые самолеты, включая 150 шведских многоцелевых истребителей Gripen и 100 французских Rafale. Кроме того, глава государства заявил, что власти Украины после окончания конфликта займутся восстановлением и развитием гражданской авиации.

В свою очередь, в США заявили, что провокации Зеленского привели к мощному ответу России, фактически прекратившему функционирование украинского государства.