Адвокат Падва добился отмены смертной казни в России благодаря одному обстоятельству

Володина: Защита Падвой невиновного привела к мораторию на смертную казнь в РФ

Усилия адвоката Генриха Падвы по защите невиновного в убийстве привели к принятию в России моратория на смертную казнь. Такие подробности из практики легендарного юриста привела РИА Новости президент Федеральной палаты адвокатов Светлана Володина.

По ее словам, подзащитный Падвы по закону мог ходатайствовать о суде присяжных, но его фактически еще не было в городском суде. Это обстоятельство послужило поводом для обращения адвоката в Конституционный суд России в защиту конкретного человека, благодаря чему в стране был принят мораторий на смертную казнь.

Это фундаментальное и значимое решение для любого времени, отметила Володина. По ее мнению, «только такой эпохальный человек, как Генрих Павлович Падва, масштабно понимающий, как надо работать», смог добиться такого результата. Она назвала его путеводной звездой для всех российских адвокатов.

Прощание с заслуженным юристом России Падвой состоится 12 февраля в Москве. Оно пройдет в траурном зале Центральной клинической больницы в 12 часов дня по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, дом 25.

