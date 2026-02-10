Аэропорт на юге России перестал принимать и выпускать самолеты

Аэропорт Сочи перестал принимать и выпускать самолеты

Аэропорт популярного курортного города на юге России перестал принимать и выпускать самолеты. Об этом говорится в Telegram-канале «Говорит Росавиация».

Уточняется, что ограничения в авиагавани Сочи ввели для обеспечения безопасности воздушных судов. Сообщение об этом появилось 10 февраля в 17:39 по мск.

Кроме того, по информации Telegram-канала «ЧП Сочи», в городе завыли сирены, а людей просят укрыться в помещении без остекления.

Ранее самолет авиакомпании AirAsia со 142 пассажирами совершил экстренную посадку из-за чрезвычайного положения на борту. Рейс азиатского лоукостера из Австралии в Азию пришлось прервать через два часа после взлета 8 февраля.