Автоматная стрельба и взрывы гранат в мариупольском кафе «Буржуй» попали на видео

В ДНР спецназ со стрельбой обезвредил в кафе мужчину с автоматом и гранатами

Мужчина, вооруженный автоматом Калашникова, устроил стрельбу и взорвал гранаты в мариупольском кафе «Буржуй». В МВД по Донецкой народной республике предоставили «Ленте.ру» видео с происшествием.

На кадрах виден шатающийся мужчина, который стреляет в кафе, падает, затем видны взрывы. Посетитель прячется под стол. Спецназ обезвредил мужчину, он связанный лежит на полу, показан автомат.

Инцидент произошел 9 февраля в кафе Мариуполя. Пьяный посетитель открыл хаотичный огонь из автомата Калашникова. На место происшествия немедленно прибыли росгвардейцы и полицейские. По ним мужчина открыл огонь и бросил гранату. Ответным огнем силовики ранили его и задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконный оборот огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что в Дагестане сотрудники силовых структур предотвратили теракты, которые готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации. Они ответным огнем уничтожили двух боевиков.