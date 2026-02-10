Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:59, 10 февраля 2026Экономика

Банк России призвали не рисковать в вопросе о ключевой ставке

Аналитик Замалеева: Снижение ключевой ставки ЦБ выглядит маловероятным
Кирилл Луцюк

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Globallookpress.com

Банк России на ближайшем заседании, скорее всего, не станет менять величину ключевой ставки, полагает аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. Ее процитировало «Лайф».

Свой прогноз она обосновала тем, что с начала года в России ускорилась инфляция. Именно поэтому сценарий снижения «ключа» выглядит маловероятным. Аналитик обратила внимание, что одной из главных причин роста цен стало усиление налоговой нагрузки, которую бизнес оперативно переложил в стоимость продукции. В такой ситуации понижение ставки выглядит рискованным шагом, который чреват ростом инфляционных ожиданий.

С похожим прогнозом выступила глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Она считает, что регулятор займет выжидательную позицию и предпочтет оставить ставку 16-процентной. По ее мнению, главным фактором здесь станет ускорение инфляции из-за повышения налога на добавленную стоимость.

В свою очередь, главный экономист «БКС «Мир инвестиций» Илья Федоров допустил, что ставка опустится до 15,5 процента.

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ Финам Ольги Беленькой 13 февраля Банку России предстоит выбрать между двумя вариантами решения по ключевой ставке — ее сохранением на уровне 16 процентов годовых и снижением до 15,5 процента. Вероятность паузы аналитик назвала высокой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ назвали ересью слова командира «Ахмата» о православии. Что он сказал о христианах и мусульманах?

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    Женщинам раскрыли главный фактор преждевременного старения

    Адвокат Галицкого раскрыла имя обвиняемого в самоубийстве его жены

    Священник РПЦ высказался об отношении церкви к магическим сущностям

    Выявлено скрытое влияние постковидного синдрома на работу мозга

    Тренер сборной России оценил провал Непряевой и Коростелева в спринте

    Стало известно об эвакуации жителей российской многоэтажки после обнаружения мин в здании

    Макрон предсказал тяжелую судьбу для Европы через пять лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok