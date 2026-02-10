Банк России призвали не рисковать в вопросе о ключевой ставке

Аналитик Замалеева: Снижение ключевой ставки ЦБ выглядит маловероятным

Банк России на ближайшем заседании, скорее всего, не станет менять величину ключевой ставки, полагает аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева. Ее процитировало «Лайф».

Свой прогноз она обосновала тем, что с начала года в России ускорилась инфляция. Именно поэтому сценарий снижения «ключа» выглядит маловероятным. Аналитик обратила внимание, что одной из главных причин роста цен стало усиление налоговой нагрузки, которую бизнес оперативно переложил в стоимость продукции. В такой ситуации понижение ставки выглядит рискованным шагом, который чреват ростом инфляционных ожиданий.

С похожим прогнозом выступила глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Она считает, что регулятор займет выжидательную позицию и предпочтет оставить ставку 16-процентной. По ее мнению, главным фактором здесь станет ускорение инфляции из-за повышения налога на добавленную стоимость.

В свою очередь, главный экономист «БКС «Мир инвестиций» Илья Федоров допустил, что ставка опустится до 15,5 процента.

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ Финам Ольги Беленькой 13 февраля Банку России предстоит выбрать между двумя вариантами решения по ключевой ставке — ее сохранением на уровне 16 процентов годовых и снижением до 15,5 процента. Вероятность паузы аналитик назвала высокой.