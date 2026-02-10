Бегунов предупредили о повышенном риске одной патологии

Хирург Монахов: У бегунов повышен риск развития паховой грыжи

Хирург «Скандинавского Центра Здоровья» Дмитрий Монахов объяснил, как бег связан с паховой грыжей. О повышенном риске этой патологии он рассказал любителям пробежек в разговоре с «Лентой.ру».

Монахов объяснил, что во время бега каждый шаг сопровождается сокращением мышц брюшной стенки и диафрагмы. Из-за этого повышается давление внутри живота, нагрузка на паховый канал сильно возрастает, а его задняя стенка постепенно растягивается. Все это может увеличивать риск грыжи, предупредил врач.

По его словам, чаще всего подобная проблема возникает у мужчин 30-45 лет, которые резко увеличивают нагрузку или готовятся к марафону. У женщин риск паховой грыжи ниже, но ее развитие тоже возможно.

Хирург добавил, что на ранних стадиях грыжа может быть незаметна. Человек чувствует тянущую или жгучую боль и тяжесть в паху, усиливающуюся во время бега, подъема по лестнице, при кашле и чихании. Также возможны короткие прострелы с отдачей в мошонку у мужчин или во внутреннюю поверхность бедра, чувство распирания после длительной тренировки. Если человек принимает эти симптомы за растяжение мышц и продолжает бегать, заболевание прогрессирует, уточнил доктор.

