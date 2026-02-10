Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Из жизни
20:16, 10 февраля 2026

Названы критерии единственно правильного чак-чака

В России запретили чак-чак не в форме пирамиды, конуса или полусферы
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России с 1 января вступил в силу государственный стандарт на изготовление татарского блюда чак-чак. Об этом сообщает издание «Ведомости».

Документ был утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В ГОСТе чак-чаком названа пирамида, конус или полусфера из кусочков теста диаметром от одного до пяти сантиметров. Другая форма запрещена.

Если верить ГОСТу, единственно правильный чак-чак обязан пахнуть медом. Блюдо можно покрывать шоколадом или глазурью. Кроме того, его разрешили украшать сухофруктами, орехами, драже и посыпкой. Перечисляются и другие критерии, которым оно должно удовлетворять.

Ранее сообщалось, что короля Малайзии Султана Ибрагима Исмаила ибн Альмахрума Султана Искандара Аль-Хаджа накормили чак-чаком во время посещения Казани. Король принялся за печенье, как только вышел из своего золотого самолета.

